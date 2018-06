Uuring: miljoneid aastaid tagasi tõmbus kogu Maa peaaegu üleöö jäässe

Kuivõrd juttu on kogu Maad hõlmavatest protsessidest, on jäätumise kiire kulg muidugi tinglik, kuid geoloogilises ajaskaalas on kogu planeedi vaid mõne – kuni kümne tuhande aastaga jääga kattumine siiski vaid silmapilk. Kui varem tuginesid nn lumepalli-Maast rääkivad teooriad vaid erinevatele arvutimudelitele, siis ajakirjas Geology avaldatud teadusartikkel on esimene omataoline, mis toetab seniseid teoreetilisi käsitlusi ka käegakatsutavate tõenditega, kirjutab Science.

Esimesed kogu planeeti endasse haaranud jäälainest rääkivad teadustööd ilmusid juba 1990ndatel aastatel, kuid kogu selle aja jooksul on geoloogid otsinud tõsiseltvõetavaid füüsilisi tõendeid. Seetõttu oligi Princetoni Ülikooli doktorant Scott Maclennani ja tema juhendajate õhin suur, kui saksa geoloogid neile vihjasid, et Põhja-Etioopias Samre linna lähistel leidub just otsitud perioodist (717 miljonit aastat tagasi) pärit geoloogilisi struktuure, mis said tekkida ainult liustike mõjul.

Nimelt leidub Samre lähedal settekivimeid, mis koosnevad peeneteralisest maismaalt pärit setetest ja selle sisse talletunud suurematest, liustike transporditud rändrahnudest. Kõige selle all peitusid aga vanemad karbonaatse settekivimi kihid. Viimane tähendab, et vahetult enne liustiku kulutustegevuse algust pidi kogu piirkond olema oluliselt soojem ning üleminek troopilisest paradiisist jäise tühermaani pidi toimuma vägagi kiiresti.