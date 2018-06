Avastus: salapäraste kosmiliste lainete allikaks on teemandid

Anomaalsed kosmilised mikrolained (anomalous microwave emissions ehk AME) on nende avastamisest peale, 20 aastat tagasi, astronoomidele peavalu valmistanud. Teada oli, et nende lainete põhjuseks peab olema mingisugune pisikeste osakeste kogum. Millised ja miks, aga on jäänud avastamata. Ajakirjas Nature Astronomy avaldatud vaatlused on toonud sellesse selgust, vahendab The Guardian.

Cardiffi ülikooli astronoom Jane Greaves tegi avastuse poolkogemata. Ta vaatles 14 tähte, mida ümbritseb tolmuketas, lootes tabada planeetide tekke momenti. Kuid neljateistkümnest tähest ühest jõudis Green Banki observatooriumini anomaalseid mikrolaineid. Jagades informatsiooni oma kolleegi Anna Scaife'ga Manchesteri ülikoolist, selgus, et temagi on täheldanud anomaalseid mikrolaineid, kahe tähe juures, mida on oma töö käigus vaadelnud. Kuid üllatav on just tõik, et kõik kolm tähte on ainsad, mille ümber teadlastele teada olevalt tiirleb imepisikestest teemantidest pilv. Tegemist on liiga suure kokkusattumusega, et seda kõrvale heita.

Nõnda tugeva ja kaugelt tabatava kiirguse välja paiskamiseks peavad teemandiosakesed olema äärmiselt väikesed, nende gabariidid jäävad nanomeetritesse. Kui nii väikesed osakesed keerlevad suure kiirusega, siis eritub neist kiirgust, mida maised astronoomid tundlike raadioteleskoopidega, nagu Green Banki observatoorium ja Austraalia Kompaktteleskoop, märgata võivad, seisab Green Bank observatooriumi teates.

Kuigi teemanditükid kaugete tähtede V892 Tau, HD 97048 ja MWC 297 ümber on tibatillukesed, on kogu pilv iga tähe ümber nõnda suur, et moodustada umbes Merkuuri suurune planeet.