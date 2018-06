Teadlased mures: Aafrika ürgpuud on hakanud ootamatult kiiresti surema

Rahvusvaheline töörühm avaldas ajakirjas Nature Plants aastal 2005 alanud ülevaateuuringu murettekitavad tulemused. Tuleb välja, et Aafrika ühe ikoonilisema vaatepildina tuntud ahvileivapuud on viimastel aastatel hakanud märkimisväärse kiirusega välja surema. Nimelt on 13 teadaolevalt vanimast baobabist kaheksa viimase 12 aasta jooksul surnud kas täielikult või on alla vandunud nende vanimad osad, kirjutab BBC.

Sama saatus on tabanud ka viit kuuest suuremast ahvileivapuust. Arvestades, et hiiglaslikku mõõtu kasvavad ahvileivapuud võivad elada mõnesaja kuni paarituhande aastaseks, on tegemist pretsedenditult mastaapse suremislainega. Kuigi selle põhjus ei ole teada, pole alust ka suremist põhjustava haiguspuhangu kahtlustamiseks.