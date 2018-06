Päikese vööümbermõõt muutub iga paari aasta tagant vähemalt kilomeetri võrra

Eelnevad uuringud on veenvalt kinnitanud, et Päikese heledus ja kiirguse määr ei muutu koos magneetilise tsükliga. Kuid heledus on vaid üks viis kuidas defineerida mõne tähe suurust. Uues artiklis käsitlevad Aleksander Kosovitšev ja Jean-Pierre Rozelot Päikese suurusena hoopis nõndanimetatud seismilist raadiust. Seismiline raadius kirjeldab Päikese sisemuses liikuvaid mateerialaineid ning määratleb nende kaudu tähe suuruse. Need lained muutuvad Päikese tsüklilise elu jooksul sääraselt, et muutub ka tähe vööümbermõõt, vahendab Science News.