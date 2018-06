Leitud: jazzilegend John Coltrane'i kadunud salvestised avaldatakse kuu lõpus

Eelmisel nädalal tuli plaadifirma Impulse! välja teatega, et on leidnud kadunud salvestused, mille John Coltrane oma kvartetiga mängis linti 1963. aasta märtsis ning mis seejärel vajus unustusse. Plaat pealkirjaga «Both Directions at Once: The Lost Album» ilmub 29. juunil ning sisaldab ka kahte seni kuulmata pala.