Avastus: inimeste intelligentsuse tõus on katkenud ning alanud on langus

IQ-testide keskmise tulemuse pikaajaline tõusmine on teada juba 1990ndatest ning testide koostajate ja hindajate seas on see tuntud kui Flynni efekt. Kuna intelligentsustestide tulemus on aga seotud nn normgrupi ehk hinnatava populatsiooni keskmise tulemusega – kipub iga uus testisooritajate valim testi vanemaid versioone lahendades aga eelmisest sooritajate grupist keskmiselt parema tulemuse saama.