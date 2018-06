Kuidas käis noores Eesti Vabariigis juhilubade saamine?

Kahjuks ei ole Tallinna Linnavalitsuse ehitusosakonna liiklusinspektsiooni arhiiv, mis sisaldas detailseid andmeid Tallinnas registreeritud autode ja mootorrataste registreerimise ning juhilubade väljaandmise kohta, säilinud. 13. septembril 1940 anti need dokumendid üle Miilitsavalitsuse autode inspektsioonile. Ilmselt viidi need dokumendid 1941. aastal Nõukogude Liidu tagalasse ja arvatavasti hävisid need seal.