Kriitikat, et häälekad huvigrupid (eriti keskkonnakaitsjad) on «kõige vastu», saab nii teaduslikult seletada kui ka inimlikult mõista. Ühiskondlikus arutelus läheb aga selle asemel vaja konkreetse olukorra käsitlemist, et see ei muutuks demagoogiavõtteks.