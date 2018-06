NASA: Opportunity kulgur jäi Marsil hiiglasliku liivatormi kätte ja võib selles hukkuda

NASA kontrollkeskusesse jõudnud signaalide põhjal on teadlased praeguseks välja arvutanud, et 41 miljonit ruutkilomeetrit katva tormi tagajärjel jõuab kulguri päikesepaneelidele vaid 0,002 protsenti planeedile langevast valgusest. Tegemist on ühe võimsama liivatormiga, mida punasel planeedil kunagi nähtud ning õnnetu Opportunity istub täpselt selle keskmes.