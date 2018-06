Kurioosum. Metsamaa pindala muutused ei ole loogilised

Loogiline ei ole aga see, et pärast selget trendi metsamaa pindala vähenemisele suurenes Eesti metsamaa pindala SMI järgi uuesti hüppeliselt aastatel 2010–2017, kokku üle 100 000 hektari. See maa-ala on võrreldav näiteks Hiiumaaga või siis kahe Lahemaa rahvuspargiga. Põllumaa praegu Eestis massiliselt võssa ei kasva. Pigem vastupidi, põllumajanduslikku kasutusse võetakse järjest uusi vahepeal võssa kasvanud maid. PRIA andmetel on sama aja jooksul kasvanud toetusaluste maade pindala 80 000 hektari võrra. Ometi väidab keskkonnaagentuur meile, et metsamaa pindala on jätkuvalt suurenenud eelkõige põllumajandusmaa arvel. Samuti raadatakse intensiivselt kaevanduste, liiklussõlmede jms tarbeks. Milliste kõlvikute arvel kasvab Eesti metsamaa?