Meeste ja naiste vahelise erinevuse määrab vaid üks geen

Sox9 valgu kogust mõjutavad võimestajad, mis asuva erinevates kaugetes paikades üle terve DNA. Robin Lovell-Badge’i juhitud geneetikute rühm leidis 16 sobivat kandidaati ning üks neist mõjutas Sox9 valgu määra sääraselt, et selle mõju eemaldamine takistas embrüol kasvamast isaseks.

Lovell-Badge’i ennustuse kohaselt määrab inimembrüote sugu samasugune mehhanism, võimalik, et isegi sama geen. Kuna üks laps 5500-st sünnib mingisuguse bioloogilise soo probleemiga, siis annab soo tekke mehhanismide mõistmine võimalusi kerkinud probleeme ehk ennetada või tasandada. Vähemasti oleks võimalik tuvastada, milline on bioloogilise soo ebamäärasuse geneetiline taust.

Sry geen asub selles DNA osas, mida teadlased kutsuvad sodi-DNA'ks. Ehk siis seal leiduvad geenid ei mõjuta otseselt organismi. Kuid Sry geen mõjutab just kaudselt Sox9 valgu teket ning võib arvata, et nõndanimetatud sodi-DNA's leidub ka teisi geene, millel on suur kaudne mõju organismidele.