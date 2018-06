Kalamaja ehitusplatsilt tuli päevavalgele tuhandeid keskaegseid muistiseid

«Kogu kinnistust on läbi uuritud alles esimene osa ja see kogus on uskumatu. See on kõige suurem keskaegsete leidude kogum, mis ühest muistisest leitud,» märkis Sirle Mattus, krundi omanikust YIT Eesti projekteerimise projektijuht ERR Novaatorile antud kommentaaris.