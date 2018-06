Kosmosepilt: vaata, kuidas tolmupilv Marsi taeva tumedaks värvis

Kolmapäeval teatas Ameerika kosmoseagentuur NASA, et on kaotanud kontakti kulguriga Mars Opportunity. Nüüd avaldatud fotoseerial on nähta, kuidas taevas tumedaks tõmbus – parempoolsel pildil on kujutatud taevase sellisena, nagu Opportunity seda praegu tõenäoselt näeb, kusjuures tuhm täpp kujutab Päikset. Mõni ime, et kulguri päikesepaneelid siis talle enam piisavalt energiat varuda ei suuda.