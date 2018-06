Avastus: inimene suitsetas tubakat juba 3500 aastat tagasi

Kasutades massispektromeetriana tuntud meetodit tuvastasid Ühendriikide teadlased, et möödunud sajandi 30. aastatel välja kaevatud kivist piibukahal leidub jälgi nikotiinist. Kivist voolitud kaha on seega vanim asitõend suitsetamisest, vahendab Science .

Ajakirjas Journal of Archeological Science ilmunud analüüs toetub osaliselt kaudsetele asitõenditele. Vana piibuga on ilmselgelt tubakat suitsetatud, kuid selle vanust määrati samast pinnasekihist leitud loomaluude vanuse kaudu. Need kondid pärinevad perioodist 1685-1530 eKr.