Ülevaateuuring: imetajad üle maailma pagevad inimese eest öö varju

Metsseaema koos põrsastega Poolas, Gdynia linnas. Metsead on tavaliselt päevase eluviisiga, kuid inimtegevus on neidki loomi sundinud öösel elama.

Värskest ülevaateuuringust selgub, et väga paljud imetajad on inimeste läheduses muutnud oma ööpäevast elurütmi, et just meid vältida. Uuring toob esile, et loomade jaoks pole vahet, kas inimtegevus, millega nad kokku puutuvad, on jaht või pikniku pidamine.