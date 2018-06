Eesti teadlaste materjal peidab sõdureid nähtamatut valgust tuvastavate kaamerate eest

«Me oleme suutnud kokku panna sellise materjali, komposiidi, mis on oma lainepikkuselt täpselt sama, mis on roheline taimestik ja on viimaste katsete järgi ka ultraviolettkiirguse kindel, kerge ja on püsinud samasuguste spektriomadustega juba pool aastat,» tutvustas Katrin Idla koos Marek Strandbergiga loodud materjali.