Uuring: positiivne kokkupuude lindudega suurendab inimese üldist heaolu

Linnud tolmeldavad ja levitavad taimi, ohjavad kahjureid, pakkudes olulist mittemateriaalset kasu ning parendades meie loodustunnetust. Paraku puutuvad inimesed kokku ka lindude negatiivse poolega – väljaheidetega pargipingil ja autol, valju lärmi, haisu, inimeste ründamise, vara lõhkumise, haiguste levitamise, veekogude reostamisega. Asustustiheduse tõttu on just linnad inimeste ja lindude kokkupõrgete tulipunktiks.

Erinevates linnapiirkondades tehtud linnuloendused näitasid, et sõltuvalt piirkonna sotsiaalmajanduslikust olukorrast on hüvesid pakkuvate lindude arvukus ja liigirikkus üle 2,5 korra mittepakkujatest suurem: ühe elaniku kohta leidus keskmiselt 1,09 hüve pakkuvat ja 0,42 mittepakkuvat lindu. Lisaks oli hüvesid pakkuvaid linde rohkem suurema sissetulekuga majapidamiste lähistel. Kuid inimasustuse ja lindude suhe ei olnud kõikjal sarnane – hüvesid pakkuvaid linde oli kõige rohkem keskmise inimasustusega piirkonnas (1000 inimest/0,25 km 2 ), tihedamalt asustatud piirkondades kahanes liigirikkus oluliselt.

Eelkirjeldatu ei tulene pelgalt inimeste arvust, vaid ka sellega kaasnevast maastikukasutusest (rohealade rohkusest), häirimisest ja ressursside kättesaadavusest. See aga tähendab, et sotsiaalmajanduslikult olulistes piirkondades, näiteks kesklinna ärikvartalites, on inimestel lindudega oluliselt vähem kontakte ja nende tekkimisel on tõenäosus positiivsete ja negatiivsete emotsioonide kogemiseks sama.