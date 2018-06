Kosmosefoto: Marsi-kulgur tegi keset ajaloolist tolmutormi selfie

Nagu Postimees nädala alguses kirjutas, on Marsil praegu möllav torm kõige võimsam, mida inimkond kunagi otsevaatlustega jälginud on. Samas on see pannud proovile ühe NASA kõigi aegade edukama kulgurimissiooni Mars Opportunity, mis oli sunnitud end teadmata ajaks «talveunne» viima. Päikesepatareide peal töötava seadme asi – tolmupilve pimeduses ei jagu lihtsalt energiat, et tegutseda.