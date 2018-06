Teadlased avastasid uue, tänaseks välja surnud panda alamliigi

Kokku järjendati peaaegu 150 000 mitkondriaalse DNA fragmenti. Tegemist on kõige vanema panda DNAga, mis seni järjendada on õnnestunud.

«Leidsime vaid ühe täieliku mitokondriaalse DNA järjestuse põhjal selgelt eristuva evolutsioonilise liini, mis viitab võimalusele, et kuigi Cizhutuo panda oli geneetiliselt sarnasem nüüdisaegse panda kui teiste karudega, oli tal oma selge arengulugu, mis erines tänapäevaste pandade omast. See näitab, et peame iidsete pandade DNAd rohkem järjendama, et saada aru nende geneetilise mitmekesisuse arenemisest ajas ja kuidas nende tänapäevane killustatud populatsioon areneda võib,» ütles uuringut juhtinud Qiaomei Fu.