Püsimetsa majandamine tasub end ära

Arno sai oma maad ja metsad kätte kohe maareformi alguses 1993. aastal ning on nüüdseks juba 25 aastat oma metsas iga päev toimetanud. Metsa on tal 32 hektarit, sellest üle kahe kolmandiku on vana, 110–120-aastane mets. Ülejäänud mets on harvendusraieealine ning kasvama hakanud suuremas jaos kolhoosi ajal. Silma järgi on Tatriku talu metsas tegemist peamiselt kuuse-männi segametsaga, aga Arno selgitab, et metsamajandamiskava järgi on peapuuliigina kirjas rohkem mänd. Arno metsal on ka ilus nimi: Äänispalu.