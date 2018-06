Füüsikutest ja lüürikutest Rail Balticu trassi ääres

Vaidlused uue Tallinna-Riia raudteetrassi (Rail Balticu) ümber on toonud teravalt esile kaks peamist leeri. Ühed on (vabandagu päris füüsikud!) «füüsikud», kelle eesmärk on materiaalse maailma «areng» ehk majanduskasv, tõhus side Lääne-Euroopaga ja muu säärane, mis on ikka olnud turumajanduslikes-asistes ühiskondades peamisteks väärtusteks. Ja millega paraku kaasneb ka muljet avaldav ökoloogiline jalajälg. «Lüürikute» (kirjanike, intelligentide, kultuuritegelaste) või lihtsalt «vastaliste» (elukutseliste revolutsionääride) püüd on olnud muuta ülepaisutatud ja võlgadega ähvardav ning loodust – maavarasid, vett, kaitsealasid ja elustikku – raiskava rajatise plaan Eesti võimalusi ja vajadusi arvestavaks raudteeks. Paraku on ühiskond jõudnud sinnamaale, et üldise huvi nimel tegutsemist ei suudeta tõeks pidada. Seetõttu on vastuseisu põhjuseks peetud küll tartlaste kadedust, Venemaa huvides tegutsemist, kellegi poolt kinnimakstust (vt Baiba Rubesa intervjuu 14.04 Arteris), aga ka heaoluühiskonnas elavate kodanike vajadust lihtsalt aega veeta.