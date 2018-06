Kurioosum. Lageraiete sisseviimine kaitsealadele jätkub

Viimastel aastatel on kaitsealade kaitse-eeskirju muudetud nii, et kaitsealade piiranguvöönditesse tuuakse lageraie sisse. Üldteada ja -tuntud on viimaste aegade lageraied Haanja ja Otepää loodusparkides. Aga see asi puudutab ka väga paljusid teisi Eesti kaitsealasid. Looduskaitseseaduse järgi on kaitsealade piiranguvööndites uuendusraied keelatud, kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti. Nüüd kipub see «teisiti» muutuma normiks.