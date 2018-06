Fotod: kes on Vanalinnas krohvi alt välja roninud vuntsidega mees? Ajaloolased seletavad

Kellega vuntsitatud, ent kõrvadest ilma jäänud mehe puhul tegu on, pole kahjuks võimalik praegu ütelda. See oleks edasise kunstiajaloolise uurimuse küsimus, ütles Henry Kuningas Tallinna Linnaplaneerimise ametist. Kuninga tähelepanu juhtis vuntsidega mehele Rataskaevu 5 asuva korteri elanik ning omanik. Täna hommikul käis Kuningas vuntsidega meest lähemalt uurimas.

Rataskaevu 5 on küll 19. sajandi lõpul ümber ehitatud, ent hoone ise pärineb Kuninga sõnul keskajast. Suures osas on ka säilinud hoone vanem ruumiplaan, samuti ka väike torn katuseservas. Rataskaevu tänava 5. ja 3. majas asus 20. sajandil hotell ja hilisem mahukas restoran Du Nord. Praegu on maja erakätes ning ootab renoveerimist. Kuninga andmeil koostati paari aasta eest ka sellekohane projekt, ent omaniku praegused kavatsused pole talle teada. Kuigi vuntsidega mees oli 1870. aastatel krohvi alla seatud, siis praegu loodab Kuningas, et maja fassaadi renoveerimise käigus võiks teda siiski eksponeerida. Tegemist on ühe markantsema näitega säärasest omaaegsest taaskasutusest.