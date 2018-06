Lähitulevikus võivad suhkruhaiged insuliinisüstid asendada kohviga

Implantaat koosneb tuhandetest tillukestest geel-kapslitest, millest igaüks sisaldab sadu teadlaste loodud rakke. Kui need rakud satuvad kokku kofeiiniga hakkavad need tootma ravimit GLP-1. Ravim stimuleerib kõhunäärme nõndanimetatud beeta-rakke, mis toodavad veresuhkru määra kontrollivat ainet insuliini, vahendab The Guardian .

Ajakirjas Nature Communications avaldatud katse tulemused näitavad, et teoreetiliselt on sellise implantaadi kasutamine ka inimeste puhul võimalik. Kuid meditsiinilise protseduuri tavakasutusse jõudmiseks peab see läbima ulatuslikud uuringud ja ka inimkatsed, et lõpuni veenduda selle tõhususes ja ohutuses.