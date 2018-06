Geneetiliselt muundatud sead ei nakatu enam hävitavasse taudi

Sinikõrva haigestunud sead kõlbavad küll süüa, ent loomadele endale põhjustab see märkimisväärseid kannatusi. Nakatunud loomad ei saa korralikult hingata ning tiinetele emistele võib tõbi kaasa tuua nürisünnitusi. Haigus võib päädida loomade surmaga Seni pole mingit ravi või vaktsiini viiruse vastu leitud. Kuniks sead lihtsalt immuunseks muudeti, vahendab The Guardian .

Sigade muundamist toetas loomade tõuaretamisega tegutsev ettevõte Genus Pic, mille tõukarjadest pärineb umbes 30 protsenti maailma tööstuslikult kasvatatud sigadest. Kuigi geneetiliselt muundatud organismide kasvatamine ja müümine toiduna on üle Euroopa keelustatud, pärinevad need reeglid enne CRISPR-Cas9 tehnoloogia kasutuselevõttu. Too tehnika lubab geneetikutel eemaldada ja muuta ülima täpsusega konkreetseid DNA osasid. Nagu käesoleval juhtumil, tehnikaga eemaldati vaid väga väike osa sigade genoomist, mis aga tõi väga kasulikke tulemusi.