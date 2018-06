Interaktiivne ilmagraafik: kas jaanidel on soojem kui jõuludel, millal oli troopiliselt soe ja kallas kui oavarrest

Keskkonnaagentuuri riigi ilmateenistus pani Postimehe palvel kokku jaanilaupäeva ilmade maksimumid, miinimumid ja sademete hulga üle kogu Eesti. Järjepidevalt leidus andmeid alates 1961. aastast. Ilmaandmeid vaadates leiab kinnitust juba teada tõsiasi: me elame väga vahelduva ja muutliku kliimaga riigis. Suurim temperatuuride vahe ühel aastal on natuke enam kui 20 kraadi, väikseim aga ligi viis. Nii mõnelgi aastal on jaanilaupäeva öö olnud päris jäiselt külm, aga siiski, alati on olnud plusskraadid. Külmim, 0,4 kraadi plusspoolel oli öö 1977. aastal Jõgeval. Seevastu troopiliselt kuum oli 1999. aastal Pakril, seal mõõdeti koguni 29 soojakraadi.