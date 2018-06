Seismoloog Heidi Soosalu: Eesti vajaks maavärinate tuvastamise võrku kasvõi riigikaitseks

Millest räägivad Eesti seismoseire andmed?

Heidi Soosalu

Kaardil on näha, et avastatud on nii mõndagi huvitavat nii Eesti piires kui ka naabrite juures. Kolmnurkadega on märgistatud Eesti seismojaamade võrk (mustad – püsivad jaamad, valged – ajutised jaamad) ning näidistena koondatud erinevate ajavahemike jooksul täheldatud seismilised sündmused. Sümbolite suurused kajastavad sündmuste magnituude.

Taustandmestikuks (väikesed mustad punktid) on rutiinseire tulemused, mis on 2015.–2017. aastate jooksul lokaliseeritud sündmused. Punkte on tihedalt eelkõige Narva põlevkivikarjääri alal, kus lõhatakse põlevkivi katvaid lubjakihte. Punktikogumitena eristuvad ka üksikud paekivikarjäärid. Nende juures on seismiliselt määratud asukohtadel rohkem hajuvust, kuna sellised lõhkamised on reeglina väiksemad ning signaalide eristamine seismogrammide taustfoonist väljakutsuvam töö. Mustade punktide kogumid merealadel märgistavad miinide õhkimisi või mereväeõppuseid.

Põlevkivikaevanduste varingud (punased kuusnurgad) on samuti seismiliselt tuvastatavad. Nende signaalid eristuvad selgelt lõhkamiste omadest. Toimumisaeg saadakse teada väga täpselt ning asukoht mõne kilomeetri täpsusega. Viimase kümne aasta jooksul on kaevandusvaringuid seismiliselt täheldatud kokku üheksa nii suletud kui ka tegutsevate kaevanduste alalt, eelkõige kevadisel ajal. Kuna varingud võivad inimtegevust mitmeti ohustada, on võimalus neid koheselt seismiliselt tuvastada selge lisaväärtus keskkonnaseire vaatepunktist.

Kollased ringid on viimase kümne aasta jooksul aset leidnud maavärinad (Eestis Haapsalu piirkonnas 2013. ja 2018. aastal, 2016. aastal Võrtsjärve juures, 2017. aastal Keilas ja Hiiumaa lähedal ning 2018. aastal Matsalu lahe suudmealal).

Märtsis 2018 registreeriti üks kurioosne seismiline juhtum (tumelilla kuusnurk), mida ei saanud liigitada ühtegi tavapärasesse gruppi. Selle magnituud (0,9) sarnaneb paekivikarjääride lõhkamiste suurusele, aga sündmus asub Kirde-Eesti pankrannikul. Klindi ääres tehtud kontrollvaatlustel täheldati asukoht, kus olid märkimisväärsed värsked jäljed rannajärsaku varingust. Sellise varingu hiljutist toimumist kinnitasid ka kohalikud elanikud. Esmakordselt on Eestis pangavaring seismiliselt fikseeritud, millega on tõestatud, et seismoseirega saab ka rannikuseires kaasa lüüa.

Kaardil on paar näidet ka sellest, miks on paljudes riikides seismoseirest huvitatud Keskkonnaministeeriumile lisaks ka teised ministeeriumid. Soome lahe keskosas rivistuvad oranžid ringid tähistavad sündmusi, mis toimusid 2010. aasta aprillist juulini Soome lahes ning nende tekkepõhjuseks on vanade meremiinide õhkimine Nord Streami gaasitrassil.

Rohelised ringid on käesoleva aasta käigus korraldatud miinide elimineerimised tulevase Nord Stream 2 gaasitrassi teelt. Mõlemal korral on sündmustel jälgitav ajaline järgnevus: esimesed täheldati idas ning asukohad siirdusid järjest lääne poole. Kuna ehituste ohutusnõuete tõttu tuleb gaasitorude trassidelt likvideerida kõik lõhkekehad, annab sündmuste tihedus aimu sellest, milline on vanade lõhkekehade tihedus antud piirkonnas Soome lahe põhjas.

Eriti huvitavad on pruunide ristidega märgitud sündmused ühe ööpäeva jooksul 2015. aastal meie idapiiri läheduses Narva veehoidlast idas. Sündmused koosnevad 24-st ühtlase magnituudiga (vahemikus 1,2–1,5) pahvatusest, mille signaalidel oli peaaegu identne välimus. Kuna antud asukohas asub Venemaa Tuganõ õhuvägede polügoon, võiks järeldada, et tegu võis olla näiteks ühe konkreetset tüüpi raketi korduvate katsetustega.