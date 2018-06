Ehmatav avastus: merelindude kõhtudes on nõnda palju plasti, et sööki sinna ei mahugi

Paljud Lord Howe’i saare linnud on laia haardega kiskjad, kes söövad pea kõiki noka ette sattunud kalu, molluskeid ja teisi mereelukaid. Saastamata vetes tooksid linnuvanemad oma vastkoorunud poegadele merest süüa ning pojad kasvaksid jõudsalt, kuniks ise enda eest kosta jõuavad. Valimatus söögi suhtes on minevikus olnud nende lindude edu pant, kuid nüüd põhjustab hoopis kannatusi, vahendab BBC.

Nimelt ei tee linnuvanemad vahet hulpivatel plastitükkidel ja pisiloomadel, keda nad harilikult söövad. Seega on tekkinud kahetsusväärne olukord, linnupoegade kõhtu täidavad plastijupid, aga neist loomad energiat ammutada ei saa. Paradoksaalsel kombel nälgivad linnud täis kõhtudega. Kui poegadel on aeg pesast lahkuda ning hakata ise enda eest merel hoolt kandma, on nad alatoidetud ega saa iseseisvalt hakkama.