Kosmosepilt: Jupiter on tänavu õige tormine

Jäädvustuse tegi Juno 24. mail umbes 15 500 kilomeetri kaugusel planeedi pilvedest. Niiöelda toore andmestiku töötlesid pilkupüüdvaks pildiks harrastusteadlased Geralr Eichstädt ja Seàn Doran. Juno andmestik on vabalt kõigile kättesaadav ning sääraseid pilte saab piisava soovi korral igaüks luua. Käesoleval pildil on muudetud värvigammat, et tormid paremini esile tuleksid. Enamikel piltidel jääb see sama suurem torm pildi alumises servas nähtavaks vaid valge laiguna.