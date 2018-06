Teadlased tahavad uue projektiga pidurdada ebola-laadsete taudide teket

Üleilmse Viroomiprojekti (Global Virome Project) raames loodavad viroloogid, arstid ja bioloogid tabada ning ennetada järgmist säärast tõve. Töö on keeruline ning teadlased peavad uuele informatsioonile reageerima väga kiiresti. Projekti üheks peamiseks osaks on koguda andmeid tõenäoliste kandidaatide kohta ning olla operatiivselt valmis neile reageerima. Uurides inimestega koos elavates loomapopulatsioonides leiduvaid viiruseid loodavad projekti eestvedajad tabada neid, mis võivad inimesi ennast ohustada. Tuvastades võimalike ohutegureid saaksid teadlased juba ennetavalt hakata välja töötama vaktsiine ja muid meetmeid, et viiruste ohtlikust vähendada.

Muidugi on kostunud ka kriitikat kaunis auahne projekti tõhususe arvel. Sydney ülikooli teadlane Edward Holmes on veendunud, et kuna projekti hõlmatav tööpõld on nõnda lai, siis pole võimalik, et selle raames saab teha usaldusväärseid või kindlaid ennustusi. Holmesi ja kolleegide meelest on küll võimalik, et leitakse isegi tuhandeid viiruseid, mis võivad loomadelt inimesi nakatada, ent kõigi nende puhul täheldatakse vaid madalat tõenäosust liigilt liigile kanduda. Seega poleks erilist teaduslikku alust hakata mingeid konkreetseid ravimeid või muid vastumeetmeid välja töötama.