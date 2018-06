Ajaleht väidab olevat lahendanud viimaste aastate suurima keskkonnamüsteeriumi

Tollal oletati, et uus saasteaine allikas peab paiknema kusagil Kagu-Aasias, kuid sellega saastaja otsimised ka piirdusid. Nüüd aga väidab ajaleht New York Times , et on jõudnud kurja juureni ning see asub ühes väikeses Hiina tööstuslinnas Xingfus.

Nüüdseks on kohalikud võimud juba tehase töö peatanud, kuid on igati võimalik, et samalaadseid saastavaid tehaseid on piirkonnas veelgi. Hoolimata riigi otsustavast käitumisest kemikaali kasutamise piiramisel on seda jätkuvalt kohalikul kemikaalide turul saada ning seetõttu on ka igati tõenäoline, et tehased seda kulude kärpimiseks edasi kasutavad.