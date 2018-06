Jaapani kosmoseaparaat jõudis «teemantkujulise» Ryugu asteroidini

Nüüd asub Hayabusa-2 asteroidi pinda uurima ja otsima maandumiseks kõige soodsamat kohta. Maandumisele järgneb asteroidi pinda lõhkelaengu tulistamine – plahvatuse abil on võimalik saada kivimiproove Ryugu sügavamatest kihtidest, mis ei ole mõjutatud kosmoseilmast ja kiirgusest, kirjutab BBC .

Asteroidiproovide kogumine on oluline, kuna nende põhjal saavad teadlased teha järeldusi Päikesesüsteemi tekke-ja arenguloo kohta. Lisaks loodetakse sealt leida vihjeid maise elu päritolu kohta.

Ryugu puhul on esimeseks üllatuseks selle kuju. Nimelt on sellised «teemantikujulised» kosmosekivid reeglina pigem kiire pöörlemisega, Ryugu teeb ühe täispöörde aga 7 ja poole tunniga, mis on aga suhteliselt pikk aeg.