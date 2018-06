Iidne hirveskelett näitab, et neandertallased olid osavad ja kavalad kütid

FOTO: Eduard Pop, MONREPOS Archaeological Research Centre and Museum for Human Behavioural Evolution, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Researchinstitute for Archaeology

Hirvekondid kaevati Saksamaal maast välja juba 20 aastat tagasi, aga põhjapanev analüüs sai tehnoloogia arenedes võimalikuks alles nüüd. Kuigi sama vanu ja vanemaidki puidust odasid on Euroopa aladelt ning mujaltki leitud ka varem, on ajakirjas Nature kirjeldatud töö esimene tõeline tõend neandertallaste jahikommete kohta. Peale vaagnaluu kandsid endal vägivalla märke ka hirve kaelalülid.

Viimastel aastatel on neandertallaste kuvand tunduvalt muutunud. Minevikus on meie vanemate sugulaste nime peetud lauas nõnda solvavaks, et oli läbivaks motiiviks võib-olla kõige omanäolisemas kodumaises ulmefilmis «Tulnukas». Kuid aasta kevadel tehtud avastus, et Hispaania koopamaalingud on nõnda vanad, et autoreiks sobivad vaid neandertallased ning nüüd siis keerukad jahikombed muudavad teadlaste arusaama meie vanematest vendadest. Tegemist oli pigem tänapäeva inimesega vaimselt lähedase liigiga.