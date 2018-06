Taavi Pae: saarlased ei oska õ-tähte? Päris nii lihtne see ikka ei ole

Reina küla ongi Kaljol märgitud segaalal paiknevaks. Ka Juhan Peegel on teinud ettepaneku õ-hääliku vahepiiri markeerimiseks maastikul: «Olen naljatamisi öelnud, et see (õ ja ö piir) läheb läbi minu sünnitalu karjamaa (nii see peaaegu et ongi!) ja see piir tuleks korralikult maastikul ära tähistada […] Võiks teha piirikomisjonid, pidada läbirääkimisi, seada sisse vastavad keeleviisad»

Just Reina küla ja mõisakoht oleks sobiv koht markeerimaks häälikulist vahepiiri. Just sealt said alguse ka Theodor Kaljo murderännakud. Ilmselgelt põhjustaks märgistus koos vastava selgitusega elevust nii eestlaste kui ka turistide, eriti soomlaste hulgas, kelle keeles teatavasti õ-häälik puudub.

Just eestlaste ja soomlaste õ-hääliku hääldamist uurides on jõutud ühte teadusmaailma tähtsamasse ajakirja – ajakirja Nature – selgitusega, et kui esimestel eluaastatel vastavat (õ) häälikupesa ei teki, siis edaspidi on selle teke juba keeruline ning õ-vabalt rääkijad jäävadki end ära andma. See seaduspära kehtib siis ka mandriinimeste ja enamiku saarlaste vahel.

Lõpetuseks mõni sõna veel õ-tähemärgist. Maailmas pole just palju keeli, kus seesugune tähemärk kasutusel ja kui ongi, siis tähistab see midagi muud (häälduslikku erinevust). Eraldi tähestikutähena on Eesti pea ainus, kus seesugune tähemärk kasutusel. Vajadust seda kasutada tõstatas Otto Wilhelm Masing 19. sajandi alguses lähtudes asjaolust, et kasutuseloleva saksa (ladina) tähestikuga ei saa eesti keelt täpselt kirja panna.

Tähemärgi kasutuselevõtt ei möödunud probleemideta ja üks uue kirjatähe vastastest pärines just Saaremaalt. Sealne superintendent August Heinrich Schmidt ja Kuressaare Eesti Selts lükkasid õ-tähe vajaduse tagasi põhjendusega, et õ, ö ja o kasutamisel on suured kohalikud erinevused, mille tõttu häälikute täpne märkimine oleks lugejatele häiriv ja ülearune. Enamuse saarlaste pärast oleks Masingul võinud uus täht loomata jääda küll. Meenutades jälle Smuuli Ärnit, kuluks saarlastele üks Otu Vilhelm ära, kes neile tähe välja mõtleks.