Uuring: müstiline kosmiline tulnukas Oumuamua ei olnudki asteroid

Sigarikujulise objekti tee läbi inimkonnale nähtava maailmaruumi oli kiire ja suhteliselt lühike ning kestis vaid mõne kuu, pärast mida kadus see uuesti kosmilisse avarusse. Sellest ajast saadik on teadlased aga vaielnud selle üle, millisesse taevakivide klassi kosmiline külaline kuuluda võis.

Esialgsete andmete põhjal oletati, et tegemist võis olla peamiselt jääst koosneva komeediga. Nädal hiljem klassifitseeriti ta aga ümber kiviseks asteroidiks. Nimelt ei täheldatud Oumuamua vaatluste põhjal komeetidele iseloomuliku saba olemasolu, tema kuju ja pöörlemine viitasid aga suurele tihedusele ja metalliderikkusele. 2017. aasta novembris avaldati aga juba arvamust, et tegemist on täiesti uut tüüpi tähtedevahelise kosmosekiviga.