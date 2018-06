Päikeseüsteemis leidub koht, kus on kõik eluks vajalik olemas

Avastus kinnitab, et Enceladusel leidub kõike, mida oleks vaja, et seal võiks elu olla. Vesi, soojusenergia ning nüüd siis keerukas orgaanika. Kuigi kauge Saturni kuud katab jääst koor, on selle all kuu tuuma poolt soojendatud veed. Enceladus on peale Maa ainuke teadaolev koht kõiksuses, mis rahuldab kõiki tuntud elu kriteeriumeid, seisab Southwest Research Institute'i teates.

Kuigi Enceladuse juures on varemgi tuvastatud lihtsamaid süsinikuühendeid nagu metaan, on suuremate molekulide avastamine tähtis samm. Mida keerukamaks muutub orgaaniline materjal, seda väiksem on tõenäosus, et selle tootis vaid elutu protsess. Ajakirjas Nature kirjeldatud analüüside kohaselt sisaldavad uued suured molekulid süsinikku, vesinikku, hapniku ja võib-olla ka lämmastikku, vahendab The Guardian.

Astrobioloogide jaoks on Enceladus kullamaardla, ütles töö üks autoreist Christopher Glein. Kunu kuu jäises koores leiduvatest pragudest paiskub õhku selle alust vett, on seda ka võrdlemisi kerge uurida.