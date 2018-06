Ebatavaline ja ähvardav loodus: parasiitherilane paljuneb nagu kultusfilmi «Tulnukas» koletis

D. xenomorph on inimesega võrreldes väga väike, valmik kasvab kuni viie millimeetri pikkuseks. Saakloomade röövikutega võrreldes annab ta aga filmipeletise mõõdu välja küll. Emastel on ka ebatavaliselt pikk muneti ehk ovipositor, elund mille abil röövikutesse munad munetakse.

Parasiitherilasi on ilm täis, sellesse taksonoomilisse perekonda kuulub sadu tuhandeid tuntud liike. Uute avastamine ei ole eriline üllatus, küll aga kipuvad teadlaseid ja entomoloogihuvilisi hämmastama parasiteerimise erinevate ning tihtipeale inimestele õõvastavatena mõjuvaid meetodeid. Charles Darwini tunnistas oma kirjas botaanik Asa Gray'le, et hülgas oma usu jumalasse just parasiitherilasi uurides, keeldudes tunnistamast, et absoluutselt hea ja kõikvõimas jumal säärase looduse loonud oleks.