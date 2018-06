Teadur: kui universumis üksinda oleme, peame tulnukaks hakkama

«Meie praeguste teadmistega on heas kooskõlas nii täiesti tühi taevas kui ka tulnukatega universum,» märkis uut tööd eest vedanud Anders Sandberg, Oxfordi ülikooli inimkonna tuleviku instituudi teadur ERR Novaatorile antud intervjuus .

«Sellest ajast peale on optimistid võrrandi põhjal leidnud, et juba Linnuteel on neid väga palju. Pessimistid saavad aga – üllatus-üllatus – tulemuseks ühe, meie enda tsivilisatsiooni,» selgitas Sandberg.