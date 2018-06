Riigil puudub ülevaade erametsade uuendusest

On tervitatav, et metsataimi tootvad ettevõtted suurendavad investeeringuid, et katta kasvavat turunõudlust kodumaist päritolu metsataimede järele. Üldise positiivse fooni taustal on ka mõningaid probleeme, kirjutab metsaoksjon.ee juht Lehar Linde.