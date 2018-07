Miks ei saa vähesed õnnelikud loomad kunagi teada, mida tähendab hoop kubemesse?

Värskes uuringust selgub vastus imetajate põlvnemise uurijaid pikalt vaevanud küsimus: kumb viis oma munandeid ringi kanda oli varasem, kas keha sees või jalge vahel rippu? Afroteriaanide, loomarühm, mille hulka kuuluvad ka elevandid, pärilikkusaine uurimine näitas, et algsed imetajad kandsid oma munandeid ikka jalge vahel rippu. Nimelt on kõigil loomadel, kel munandid neerude juures, vigased kaks geeni, mille tõttu ei arene neil kunagi välja munandikott, vahendab Science News .

Tõenäoliselt peitub vastus temperatuuris. Spermatosoidid muutuvad seksi käigus aktiivseks tänu soojusele. Mida suurem on vahe sperma algse temperatuuri ning emaselooma tupe temperatuuri vahel, seda rohkem hakkavad seemnerakud rabelema. See omakorda tõstab järglaste saamise tõenäosust.

Sperma temperatuuri küsimus on nõnda tähtis, et isegi munandikotita loomadel on erinevad viisid, kuidas seksi ajal oma sperma maha jahtumine saavutada. Näiteks elevantide seemnejuha liigub enne peenisesse jõudmist mööda nende nahaalust, et sügavalt keha seest liikuv soe sperma saaks maha jahtuda. Teiseks lahenduseks on üleüldine kehatemperatuur madal hoida, munandikotita liikide puhul võib see olla märgatavalt alla 37 kraadi.