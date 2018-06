Kanada teadlaste uuring näitab, kuidas metsatööstus põhjapõtrade kadumise põhjust peitis

Täpsemini kirjeldatakse artiklis «korporatsioonide, konservatiivsete mõttekodade, tööstust esindavate lobistide ja nende asemike» tegevust Põhja-Ameerika metsapõhjapõtrade ehk karibu (Rangifer tarandus caribou) populatsioonide hääbumise põhjuste osas segaduse külvamisel. Kogu asja keskse organisatsioonina tuuakse välja kohalikke metsasektori firmasid ühendav Ontario Metsatööstuste Liit, kes on «kasutanud tööstuse oma väljaandeid ja kohalikku meediat valeinformatsiooni levitamiseks.»

Põhjapõdra alaliigiks peetav karibu on Kanadas juba ammu ohustatud liigi staatuses ning aastakümnete jooksul on nende kadumise põhjuste osas kujunenud välja ka teaduslik konsensus – asja taga peab olema suuresti metsatööstuse tekitatud häiringud ja elupaikade kadumine, kirjutab The National Observer.