Tallinnas toimub hiiglaslik organisatsiooniuurijate teaduskonverents

Konverentsi peaesinejaks on organisatsiooniteooria professor ja Organisatsiooni Aja Keskuse (Center for Organizational Time) direktor Tor Hernes, kelle teemaks on aeg ja ajalisus ning nende olulisus organisatsioonides. Hernes räägib aja mõjust organisatsioonide arengule, tuues näiteid maailmakuulsate brändide LEGO ja IKEA edulugudest. Aeg on oluline tegur ka Hernesi ühes põnevamas projektis, mille käigus ta uuris biolaguneva õllepudeli kasutusele võtmise võimalikkust Carlsbergi õlletehases.