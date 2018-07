Kinnitatud: see on esimene kosmosefoto planeedi sünnist

Teadlased on juba pikki aastaid üritanud saada pilti planeedi tekkimise momendist – hetkest, mil noort tähte ümbritsev tolm ja gaasid gravitatsiooni mõjul üksteisele lähemale kogunema ja noort planeeti moodustama hakkavad. Nüüd näib, et raske on lõpuks ka vilja kandma hakanud, kirjutab The Guardian.

Euroopa Lõunaobservatooriumi avaldatud fotol paistabki terve PSD70 tähesüsteem ning ümber selleks keskmeks oleva tähe tiirlev ning kosmilist materjali koguv varane ehk protoplaneet. Must ring keset pilti on teleskoobi varjuti, ilma milleta ei pildi tegemine võimalik – tähe enda valgus on niivõrd tugev, et miski muu ei oleks pildile jäänud.

Euroopa Lõunaobservatooriumi Väga Suure Teleskoobi abil tuvastatud planeet kuulub tõenäoselt gaasihiiglaste klassi ning tema mass on suurem kui Päikesesüsteemi hiiglasel Jupiteril. Samas on ta oma koduplaneedist umbes samal kaugusel nagu Uraan Päikesest. Planeedi atmosfäär on tõenäoselt pilvine ning analüüside järgi peaks selle pinnatemperatuur olema ligi 1000 °C.

Kui kõik seni avastatud vastsündinud planeedi kandidaadid on jäänudki vaid kandidaadi staatusesse, siis seekord on hulga aastatel võetud kasutusse hulgaliselt erinevaid mõõteseadmeid ja vaadatud erinevaid valguse lainepikkuseid. Erinevalt Keppleri kosmoseteleskoopide kasutatavast transiidimeetodist, kus mõõdetakse planeedi möödalennul tekkivat nõrgenemist tähe valguses, võimaldab selline metoodika ka planeedi enda üles pildistamist.

Avastusega said teadlased endale uue uurimisobjekti, mille põhjal eelseisvatel aastakümnetel planeetide tekke mehhanisme lähemalt uurida.