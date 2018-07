Avastus: muteerunud hundid on hakanud Tšornobõli keelutsoonist välja rändama

Teatavasti on 1986. aastal ühes ajaloo tõsisemas katastroofis hävinud Tšornobõli tuumakombinaadi ümbrus tänapäeval mitmekümne kilomeetri raadiuses inimestele ligipääsuks suletud, kuid metsloomade liikumist ei saa ju keegi takistada. Ilma inimtegevusest tingitud häirituseta on mitmete kohalike loomade käekäik vähemasti arvukuse järgi hinnates ka oluliselt paremini käima hakanud, kirjutab Science Alert .

Tegemist on esimese teadaoleva pikema väljarändega saastatud alast. Uuringu autorid toovad välja, et tegemist on väärtusliku infoallikaga, mille põhjal hinnata keelutsoonis kasvavate populatsioonide tulevaste väljarännete võimalikke trajektoore ja kiirguse tagajärjel tekkinud ning varasemates uuringutes kinnitust leidnud mutatsioonide võimalikku levikut.

«Selle asemel, et toimida ökoloogilise musta auguna, võib Tšernobõli keelutsoon osutuda hoopis teisi ümbruskonna asurkondi toetavaks metsloomade allikaks. Tõenäoselt ei kehti need leiud vaid huntide, vaid ka » ütles uuringus osalenud Columbia Missouri Ülikooli teadlane Michael Byrne LiveScience’ile .

Hallhunt on üks liikidest, kellele tuumakatastroofi loodud olukord eriti hästi sobivat näib. Mõnede hinnangute kohaselt on piirangutsoonis huntide arvukus suuremgi kui sellest väljas asuvatel looduskaitsealadel.

«On mõtet uurida, kuidas piirangutsoonis tekkivad populatsioonid võivad mõjutada sellest väljaspool asuvaid asurkondi kui uute sisserände allikad. Arvestades, et sealne huntide populatsioonitihedus on võrreldes ümbruskonna saastamata aladega kõrgem, on ka alust oletada, et keelualas sündinud hundid hakkavad ka ümbruskonna aladele levima,» seisab teadusartiklis.