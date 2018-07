40 aastaga on maailma sündinud kaheksa miljonit katseklaasilast

Praegu toimuval Euroopa reproduktiivmeditsiini teaduse aastakonverentsil (ESHRE) tehti ülevaade kunstliku viljastamise arengutest aastakümnete jooksul. Välja toodi näiteks see, et katseklaasilaste sündi on tugevalt hoogustanud viljatusravi erinevad vormid, kirjutab ERR Novaator.