Teadlased: kuulsa komeedi atmosfääri hapnik ei pärine tema pinnalt

Üks Rosetta paljudest teadusavastustest oli, et kui komeet Päikesele läheneb, toimub tema pinnal sublimatsioon faasüleminek tahkest gaasiliseks ning taevakivi ümber tekib gaasipilv ehk koma. Rosetta teadusinstrumendid mõõtsidki koma koostist ning keemilise koostise analüüsist selgus, et see sisaldas endas lisaks oodatavale veele ning süsinikmonoksiidile ja –dioksiidile ka molekulaarset hapnikku.

Nüüdseks näib aga, et see tõdemus on ümber lükatud. Nimelt käis grupp missiooniga mitte seotud teadlasi mõni aeg hiljem välja teooria, et hapnik võib pärineda ka sootuks mujalt – hapnikku on kosmoses võimalik tekitada ka elektrilise laenguga molekulide mõjul ning see võiks olla ka leitud O 2 molekulide allikaks.