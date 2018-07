Hiinlased murdsid kvantarvutite maailmarekordi

Kvantpõimumine on üks tänapäeva füüsika veidramaid nähtusi, mis suutis ära ehmatada isegi Albert Einsteini, kes ristis selle «tontlikuks kaugmõjuks». Kvantpõimumise aluseks on kaks kvantfüüsika müstilisemat nähtust. Kogu asja aluseks on osakeste, näiteks valguseosakeste ehk footonite kvantomaduste sõltuvus vaatlejast. Näiteks nende pöörlemist kirjeldav omadus spinn, mida saab vaatlustega määrata «üles»- või «alla»-olekuks.