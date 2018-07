Laamade liitumine: kaks teadlaste maailmaorganisatsiooni ühinesid

Pariisi Okeanograafia Instituudi ajaloolises amfiteatris viidi täna lõpule kahe teaduse maailmaorganisatsiooni ühinemine. Sündmust austas oma kohalviibimisega Monaco prints Albert, kes on maailmas tuntud mereteaduse kirgliku eestvedajana ning kelle loodud fond toetab seda instituuti. Eesti jalgpalli ajalukku on prints Albert läinud ainsa kuninglikust soost inimesena, kes Eesti vastu värava löönud. See sündis 2002. aasta heategevusmängus, kus Eesti sporditähtede koondis võõrustas Monaco All Starsi meeskonda.

Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ICSU) asutati 1931. aastal. Liikmeid on kaht tüüpi. Igast riigist saab sinna kuuluda üldjuhul üks, enamasti kas teaduste akadeemia või teadusagentuur. 143 sellist asutust esindavad 122 maa teadlasi. Teise liikmete kategooria moodustavad rahvusvahelised teaduslikud erialaliidud. Selliseid on 39. ICSU tegevust toetavad veel 31 assotsieerunud organisatsiooni.

Kuni 1998. aastani kasutati nimetust International Council of Scientific Unions ning kuni eilseni International Council for Science.

Organisatsiooni keskne eesmärk on teaduse ja ühiskonna üleilmsete võtmeprobleemide identifitseerimine ja käsitlemine koostöös kõigi maade ja erialade teadlastega. Eesti Teaduste Akadeemia on ICSU liige 1992. aastast.

ICSU tegevus ulatus kaugele akadeemilise maastiku piiride taha. ICSU oli üks praeguseks kogu maailmas hoogu kogunud säästva arengu mõtteviisi algatajaid. Selle eesmärk on korraldada meie elu nõnda, et me ei üleekspluateeriks Maa ressursse ega lõhuks liigselt meid ümbritsevat loodust. Moodsate sõnadega: et me rumalusest või kasuahnusest ei õõnestaks neid ökosüsteemi teenuseid, millele meie elukorraldus tugineb.