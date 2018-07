Haruldane kivileid kinnitab: inimlased kõndisid püstijalu juba 3,3 miljonit aastat tagasi

Tegemist on liigiga, kelle hulka kuulub ka üks maailma kuulsamatest varase inimlase leidudest Lucy. Pärast Astralopitecus afarensis’e avastamist on teadlaste seas toimunud tõsiseid vaidlusi teemal, et kas Lucy ja tema liigikaaslased käisid ikka nüüdisinimese moel kahel jalal või arenes see eripära välja hiljem. Kokku on see vaidlus kestnud juba ligi neli aastakümmet.