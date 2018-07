Avastus: imikuea mälestusi võib olla võimalik taastada

Lapseea amneesia on paelunud teadlasi vähemalt Sigmund Freudi päevist saadik. Sarnaselt dementsusele polnud aga viimastel aastatel tehtud katsete põhjal kindel, kas mälestused on jäädavalt kadunud või taandub see lihtsalt võimetusele mälestusi meenutada. Toronto Ülikooli teadlaste katsete põhjal on küsimus pigem viimases, kirjutab ERR Novaator.